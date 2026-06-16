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ರೀಲ್ಸ್ ಯುಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ?

ರವಿ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 7:29 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 7:29 IST
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