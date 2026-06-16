ರೀಲ್ಸ್ ಯುಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ?

<p>‘ಅಪ್ಪಾ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ Acceleration ಅಂದರೆ ಏನು?’ ಮಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಾನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ತಡಕಾಡಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು.</p><p>"Distance ಮತ್ತು Displacement ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?"</p><p>ಈ ಬಾರಿಯೂ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇನೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಆಗ ನನ್ನ Gen Z ಮಗಳು ನಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿದಳು:</p><p>"ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ, ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?"</p><p>ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.</p><p>ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಎದುರಾಯಿತು. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ Gen Z ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ, ಏಕತಾನತೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನ್ನಂತಹ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಿನವರೇ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p><p>ಆದರೆ ಕಥೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವೂ ಇದೆ. ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವನಿಂದ ನಾನು ಹಲವಾರು ವೇಗದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ.</p><p>ಈ ಅನುಭವ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಲ್ಲ; ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ತಾಳ್ಮೆ, ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದರೆ, Gen Z ವೇಗ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು Gen Z ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುತ್ತಾರೆ. "ರೀಲ್ಸ್ಗಳ ಅಡಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ", "ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ", "ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ.</p><p>ಹೌದು, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ರೀಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಏಕಮುಖ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಂತೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು.</p><p>ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್, AI ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಲಿಕೆಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಇದೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು "ಏನು ಕಲಿಯಬೇಕು?" ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ "ಇದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. Acceleration ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. Distance ಮತ್ತು Displacement ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ Google Maps, ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಲ್ಲ; "ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು?" ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ; ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ದೃಶ್ಯಾಧಾರಿತ ಬೋಧನೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು, ಕೈಹಿಡಿದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು AI ಉಪಕರಣಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಬಹುದು.</p><p>ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪದಶಃ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ವಿಫಲನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ; ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ "Gen Z ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಅಸಾಧ್ಯ" ಎನ್ನುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರೂ ತನ್ನದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಇಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ.</p><p>ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ — ನಾವು ಇನ್ನೂ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು.</p><p>Gen Z ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಾಳೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿಸುವುದಲ್ಲ; ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವುದಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕ: ರವಿ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮೆಂಟರ್, Blore.AI)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>