ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ‘ಸಿ’ಯ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಐಆರ್‌ಬಿಯ ಸಬ್ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್‌ಐಎಸ್‌ಎಫ್‌ನ ಸಬ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ’ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1) ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

1) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ 88 ಜನರ ತಂಡವು ಹರಿಯಾಣದ ರಾಖಿಗಢಿಯ ಉತ್ಖನನದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು 12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

2) ನವದೆಹಲಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ `12000 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ- ರಿಫೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನ್ಸ್ ಹೋಲೋಸಿನ್’ ('12,000 Years of India – Report on the Civilization and History of India since the Holocene') ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

3) ಹರಿಯಾಣದ ರಾಖಿಗಢಿ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಿವೇಶನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಿವೇಶನವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಸಂಕೇತಗಳು

ಎ) 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ.

ಬಿ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿವೆ.

ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿವೆ

ಡಿ) 1 ರಿಂದ 3 ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ

ಉತ್ತರ: ಎ

2) ದೇಶದ ಮೊದಲ 24x7 ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.?

ಎ) ಮೊಧೆರಾ (ಗುಜರಾತ್)

ಬಿ) ಹಿರಿಸಾವೆ (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಸಿ) ಸಾಸಿಪಟ್ಟಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)

ಡಿ) ರಾಮಚಂಡಿ ( ಓಡಿಶಾ)

ಉತ್ತರ: ಎ

3) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಕಜ್ ಅಡ್ವಾನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸತತ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?

ಎ) 30 ಬಿ) 20→ಸಿ) 25 ಡಿ) 16

ಉತ್ತರ: ಸಿ

4) ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

1) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಅನ್ನು ‘ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ’ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,

2) ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ 2011ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ‘ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ’ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಆಚರಣೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

3) 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1 ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿಗೆ 927 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತಿದ್ದೇವೆ.

ಉತ್ತರ ಸಂಕೇತಗಳು

ಎ) 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಿ) 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಿ) 3ನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ

ಡಿ) 1 ರಿಂದ 3 ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ

ಉತ್ತರ: ಡಿ

5) ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1976ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು 11ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಸದಸ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಈ ಸಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು?

ಎ) 22 ಬಿ) 20 ಸಿ) 28 ಡಿ) 15

ಉತ್ತರ: ಬಿ

6) ಪಟ್ಟಿ-1ರಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ-2ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿರುವ ಖಂಡಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಪರ್ವತ, ಖಂಡಗಳು

ಎ) ಕಿಲಿಮಾಂಜರೊ →1) ಆಫ್ರಿಕಾ

ಬಿ) ಎಲ್‌ಬ್ರೂಸ್ →2) ಯುರೋಪ್

ಸಿ) ಎವರೆಸ್ಟ್ →3) ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ

ಡಿ) ಅಕಾಂಗುವಾ →4) ಏಷ್ಯಾ

ಉತ್ತರ ಸಂಕೇತಗಳು

ಎ) ಎ-2, ಬಿ-3, ಸಿ- 4, ಡಿ-1

ಬಿ) ಎ-1, ಬಿ-2, ಸಿ-4 ಡಿ-3

ಸಿ) ಎ-2, ಬಿ-1, ಸಿ-4, ಡಿ-3

ಡಿ)ಎ-1, ಬಿ-4, ಸಿ-3, ಡಿ-2

ಉತ್ತರ: ಬಿ

(ಮಾಹಿತಿ: Spardha Bharati UPSC

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌)