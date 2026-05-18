‘ಭಾರತದ ಗುರು- ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ’

ಗೋಕಾಕ: ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಬಿ. ಬಳಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ 2002-03ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಗುರುಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಷ್ಯರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಗುರುಗಳ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಸಾಧಕರಾದರೆ ಗುರುಗಳು ಪಡುವ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಿವಾಳಿತನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಾವು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎ.ಎ. ಸನದಿ, ಎಸ್.ಸಿ. ಕರಿಕಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಪಿ. ಗಾಣಗಿ, ಅಶೋಕ ಬೆಣ್ಣಿ, ಸಿ.ಎಸ್. ಮೇಗಲಮನಿ, ಎ.ಎಂ.ಮೋಡಿ, ಎಚ್.ಡಿ. ಬೇಗ, ಎಂ.ಎ.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ವಕ್ಕುಂದ, ಬಿ.ಎಸ್. ಸೊಲಬನ್ನವರ, ಎಸ್.ವಿ. ಕರಿಕಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಎಂ.ಹಾದಿಮನಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುನವಳ್ಳಿ, ಆರ್.ಕೆ. ಹಂದಿಗುಂದ, ಎಸ್.ಎಂ.ಕಲಗುಡಿ, ಡಿ.ಸಿ. ಜುಗಳಿ, ಎಂ.ಆರ್. ಹರಿದಾಸ, ಬಿ.ಡಿ. ಸೊಗಲಿ, ರಾಯಪ್ಪ ಖಾನಪ್ಪನವರ, ಆರ್.ಎಲ್.ಬಬಲಿ, ಎಚ್.ಎಂ.ಕಾಲೆಬಾಯಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-21-444125952