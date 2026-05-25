‘ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆತ್ಮಬಲ ವೃದ್ಧಿ’

ಗೋಕಾಕ: ಸಮಾಜಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಬಲ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ ಮುದ್ದಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ಜೆ.ಸಿ.ಐ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕಾಸ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನೈತಿಕತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಜೆ.ಸಿ.ಐ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ವಿಷ್ಣು ಲಾತೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಆನಂದ ಸೋರಗಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಬಯಲಾಟ ಕಲಾವಿದ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಬೆಟಗೇರಿ, ಸಾಹಿತಿ ಜಯಾನಂದ ಮಾದರ, ವೈದ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ಎತ್ತಿನಮನಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಕೋಳ, ಕಿರಣ ಗಂಗರಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-21-604656919