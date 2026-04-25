ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದವರ ಅನಿಸಿಕೆ

<p>ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ</p>.<p>ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು. ಆದರೂ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಪತಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಂಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ಆಯಿಷಾ ಅಲಾಸ್, ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠಿ ಕಾಲೇಜು, ಮುಧೋಳ</p>.<p>ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಜಮೀನು ಲಾವಣಿ ಪಡೆದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಸಿಡಿಪಿಒ ಆಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು</p>.<p>ಜ್ಯೋತಿ ದಂಡಿನ, ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ</p>.<p>ರೈತನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿ ರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅರಿಸಿನ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ಸನ್ಮತಿ ಕುರಪೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-19-170306284</p>