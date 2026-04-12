ಬೇಗೂರು ಶಾಲೆಗೆ ‘ಅಮೃತ’ ಸಂಭ್ರಮ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೀಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ. 75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಏ. 12ರಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರುಣ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಪಂಡ ಕರುಂಬಯ್ಯ, ಕೇಚೆಟ್ಟೀರ ಲಲಿತಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ರಂಡ ರಾಜ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾವು ಓದಿದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅದರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>1951ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಶಾಲೆಯು ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2.10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಜಾಗವನ್ನು ಚೋಡುಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೆ, ತರಕಾರಿ, ಮೆಣಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು, 48 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 20ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 250ರಿಂದ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕೇವಲ 48 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತ ವಾಹನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನಂಬೀಷನ್ ಅವರು ₹ 40 ಸಾವಿರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಸಂತಸದ ನುಡಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಜಾತಾ ಅವರದು. ಹಚ್ಚಹಸುರಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬವರು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ದಾನಿ ದತ್ತ ಎಂಬುವರು ಶಾಲೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ವೇಷಭೂಷಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>