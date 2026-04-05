ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು : ಇಲ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನ 1979ರ ಬ್ಯಾಚಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹ 6.25 ಲಕ್ಷ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈಚಿಗೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಳಿಯ ಅತ್ತೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲೇಜಿನ 1979ರ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಚೋನೀರ ದಿನಕರ್, ಪಳಂಗಂಡ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ, ಹಾಸ್ಯ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾಷಣ, ಚರ್ಚಾಕೂಟ, ನೆನಪುಗಳ ಮೆಲಕು ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಕೊಡವ ವಾಲಗತ್ತಾಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಯ ಮರೆತು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗುಮ್ಮಟೀರ ಗಂಗಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲೆಂಗಡ ಮಧು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವರದಿ ಓದಿದರು. 79ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ತಿರುನಲ್ಲಿ ಮಾಡ ದೇವಯ್ಯ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಮೇರ ರವಿ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪಳಂಗಂಡ ವಾಣಿಚಂಗಪ್ಪ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ವಿಜು ಕಾವೇರಮ್ಮ, ತಿತೀರ ಬಾನು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-51-948764532</p>