ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

<p>ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿರುವ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಮೂರು ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರತ್ತ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಸೋಮಾರಿತನದ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಮೂದಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಗುರುತೆಂದು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮದಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜನರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ‘Sleep is the most powerful drug’ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಿದುಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಿಗೂ ಅದರವೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆಯು ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತ್ವರಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯಿರುವ (REM) ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ತ್ವರಿತ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ (Non REM) ನಿದ್ರೆಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಧದ ನಿದ್ರೆಯು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆಯು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಪುನಃಶ್ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆ ಇರುವ ನಿದ್ರೆಯು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರುದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಲಸ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿದ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಗಲಿನ ನಿದ್ರೆಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹತಾಶೆ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ದೇಹದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರುಪೇರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೀಡುವ ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಸೈನಿಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಕಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಪಾನೀಯವನ್ನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಮದ್ಯಪಾನವು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳಪೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ.ವಿ. ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲನ್ನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ‘ಮೆಲಟೋನಿನ್’ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-51-1408785799</p>