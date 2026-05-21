ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ AI ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಗೂಗಲ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಜುಕೇಶನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋರಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) 2020ರ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ AI ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಕರ</strong></p><p>ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಎಜುಕೇಟರ್ ಸರಣಿಯ (GES) ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 6 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ಒಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. </p><p>ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಎಐ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್, ಯುನಿಸೆಫ್ ಜೊತೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಸಿಸಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ರೀಡ್ಅಲಾಂಗ್ನಂತಹ AI ಚಾಲಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಸತನದ ಜೊತೆಗೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ AI ಅಳವಡಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.