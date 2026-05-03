ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ

<p>ಗುಬ್ಬಿ: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ 2026-2031ರ ಅವಧಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಶಿಧರ ಎಚ್. ಕೆ., ಜಗದೀಶ್ ಎಚ್.ಜಿ., ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ., ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ., ರಾಜಣ್ಣ ಎನ್.ಎಸ್., ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಚ್.ಎನ್., ಚನ್ನಬಸವಾರಾಧ್ಯ ಎಸ್., ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸಿ., ಕಾಂತರಾಜು ಎಂ.ಜಿ., ಸುರೇಶಯ್ಯ ಎಂ.ಜಿ., ಕುಮಾರ ಟಿ.ಆರ್. ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೋಮಲ ವೈ ಎನ್., ರಾಧಿಕಾ ಎಲ್., ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್., ಸಿಂಧು ಜಿ.ಎಂ., ವನಿತಾ ಬಿ.ಎಸ್. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಕೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-17-474300524</p>