ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ

ಗುಡಗೇರಿ: 'ಗುರುಗಳು ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ನೊಬೆಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೀಬಿಜಾನ್ ಹಳೆಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಬಿಫಾತಿಮಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಭೀಮೇಶ ಯರಡೋಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾದ ಜರೂರಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಪೂರ್ವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪುರುಷರಿಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿದ್ದಾಗ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಹುತೇಕ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಿತ ಜೀವಿ ಮಹಿಳೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗಂಗಾಧರ ಗುಮ್ಮಗೋಳಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡನಾಯ್ಕರ, ರಂಜಿತಾ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಚೇತನ ಸಿ.ಎನ್., ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುನಂದಾ ಶರೇವಾಡ, ಓಜರಬಿ ನದಾಫ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಗಡಿ, ಕವನ ಬೇವಿನಮರದ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಡೆಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-24-1359358886