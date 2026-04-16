‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆದರ್ಶ, ಅರಿವು ಅನುಕರಣೀಯ’

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರಿವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎನ್.ವೈ. ಬಡಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಠಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಸಣ್ಣವೀರಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾದ ಸಮತೆ– ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಣ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬೆಳಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜಶೇಖರ ಚವಡಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ, ಸುರೇಶ ಸಾರಂಗಿ, ವಿಜಯ ಕಣವಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ: ‘ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಾನಂದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಸಿ.ಎಂ. ಜೋಶಿ, ಪರಶುರಾಮ ಮಾದರ, ವೈ.ಆರ್. ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಫಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹುನಗುಂದ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹುಲಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಗೆಚ್ಚಿನಮನಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ, ರಾಜು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜಹಾಂಗೀರ ಕಮಾನಗರ, ಭರಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-19-1452771919</p>