ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ, ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾಳಜಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೊ–9731775652, 9449285245</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-19-802566046</p>