ಗಲ್ಫ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ

ಅಜ್ಮಾನ್ (ಯುಎಇ): ಗಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯು ಕ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 351– 400ರ ಒಳಗಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡುವ 10ರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ.

'ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನವೀನತೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ತಜ್ಞರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಮುಹ ಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಶೋರ್ಬಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಾಗತಿಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತರಬೇತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಪ್ರೊ. ಮಂಡ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ