‘ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಯಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ’

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ‘ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬರಗುಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಿ.ಇ.ಟಿ ಯ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಠಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಬಿ.ಎ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನುಡಿ, ನಡೆ ಒಂದಾಗಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಕಸ ಹೊಡೆಯುವ ಸತ್ಯಕ್ಕ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆನಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು ಎಂದು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಶರಣರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಸಣ್ಣವೀರಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪದವಿ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ನೈತಿಕ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದರಾ ಮಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕಮಠ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ವೈ,ಬಡಣ್ಣವರ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಂಗಿ, ಸಿದ್ದು ಮಹಾಗುಂಡಪ್ಪನವರ, ಸುವರ್ಣ ಬಾವಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೂಲಿಗೇರಿ, ದೇವರಾಜ ಮುರುಡಿ, ಸೋಮವ್ವ ಪಾಲ್ತಿ, ದೀಪಾ ಸಂಕನಾಳ, ಮುದ್ದಪ್ಪ ಇಲಕಲ್ಲ, ಬೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂತಾದವರು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಚನ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ ತೇಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಂಡಲೀಕ ಕಾಂಬಳೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಯಕದ ತತ್ವ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಸಹವಾಳ್ವೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ತಪಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಹದ್ಲಿ, ರಾಜು ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಬೇನೂರ, ಅಕ್ಬರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಎಸ್.ಎಂ. ರಾಂಪುರ, ಅನಿಲ ದಡ್ಡಿ, ಮುತ್ತು ಜೋಳದ, ಆನಂದ ಜಿಗಜಿನ್ನಿ, ವೈ.ಸಿ. ಕಾಂಬಳೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನವನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು: ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅರುಣಕುಮಾರ ಗಾಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ದವರಿಗೆ ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ತತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶರಣ ಚಳವಳಿಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಸಂಪತ್ ಲಮಾಣಿ, ಪ್ರೊ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಳನ್ನವರ, ಪ್ರೊ.ಪರಸಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಪ್ರೊ.ಶಿವಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರೊ.ಭಾಗೀರಥಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ: ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾಜೀಸಾಬ್ ದಂಡಿನ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಣಮಂತ ಅಪ್ಪನ್ನವರ, ಡಿ.ಬಿ. ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಆತ್ಮಾನಂದ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಬಸವರಾಜ ಧರ್ಮಂತಿ, ಬಸವರಾಜ ತೇಲಗಿ, ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅಂಟ್ರತಾನಿ, ಮಲ್ಲು ವಡಗೇರಿ, ರಾಘು ಯಾದಗಿರಿ, ಭೀಮು ಕಂಬಳಿ, ಬಾಲರಾಜ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ, ರವಿ ಒಡ್ಡೊಡಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಚ್. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಬಣ: ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪ್ರತಿಮೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾ ಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಧರ್ಮಂತಿ, ಸಂಚಾಲಕ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ, ಮೈಬೂಬ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-19-1375221406</p>