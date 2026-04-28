ಕಾವ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ರೂಪಿಸುವುದು: ಮಂಜಣ್ಣ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಮಾನವ ಇಂದು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವ್ಯವು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಂಡಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಂಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಠಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿ ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನ ಹುಲ್ಯಾಳ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಮೌನದೊಳಗಿನ ಕನಸು' ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೀರ್ತನ ಅವರು ಮೂಲತಃ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯರ್ಥಿನಿ ಆದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಲವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಲೋ ಚನೆಗಳು, ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕವಿತೆಗಳ ಶೈತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್. ಬಿ. ಭಂಡಾರಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ವಾಯ್.ಬಡಣ್ಣವರ ಕರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ ದೆಸೆಯಿಂ ದಲೆ ಕವಿತೆ ರಚಿಸುವ ಶೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶಂಶನೀಯ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ತಿದ್ದುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಉಜ್ಮಾ ನಂದನೂರ ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಚವಡಿ, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಎಸ್. ಬಾಣದ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>