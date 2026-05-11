ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸೇಂಟ್ ಝೇವಿಯರ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಟವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಝೇವಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1990-91 ಹಾಗೂ 1996-97ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಗುರುವಂದನಾ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವ ಪಾಠವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೇಂಟ್ ಝೇವಿಯರ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಆರ್. ದೊಡ್ಡಿಹಾಳ, ಎಸ್.ಎಸ್. ನಾರಾ, ಬಿ.ಎಂ.ಕೆಂಚಣ್ಣವರ, ಜೆ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಸಿ.ಎ.ಮೇಟಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆರೆಸಾ ಬಿ.ಎನ್., ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಸಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗುರುವಂದನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಚ್ಚೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಅನ್ವರ್ ಬೂದಿಹಾಳ, ನಂದಾ ಪವಾರ, ಮನೋಹರ ಪುಠಾನಿಕರ, ನಸೀಮಾ ಕಲೆಗಾರ, ಶಿವಾನಂದ ಆಲೂರ, ರೇಣುಕಾ ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಸತಾಳಿ, ಶಿವಲೀಲಾ ಚಂದಾಪೂರ, ಶಶಿಧರ ದಳವಾಯಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗುರುವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನರಂಜನೆಗಳು ನಡೆದು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಈರಮ್ಮ ಶ್ಯಾವಿ, ಮಹೇಶ ಅಲದಿ, ವಿನಯ ಚಾರಕಾನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಲದಿ, ಸಲ್ಮಾ ಸವರಾಜ, ವಾಣಿರ್ಶರೀ ಕತ್ತಿಕೈ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-19-658282184</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>