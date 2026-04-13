‘ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೇ ದಾಖಲಿಸಲಿ’

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೇ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚು ವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಠದ ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಆರ್.ಡಿ.ಸೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-3 (ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ) 1981–87ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರುವಂದನೆ, ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗುರು– ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಯಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ರಂಗರೇಜ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಓದಿನತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಸೂಳಿಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಕೊಂಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಜಗದೀಶ ಬುಳ್ಳಾ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಜಿ. ಮಸಬಿನಾಳ, ಎಚ್.ಎಸ್.ನೆರಕಿ, ಎ.ಆರ್.ಬಾರಾಟಕ್ಕೆ, ವಸಂತಕುಮಾರ ಕುರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಗಳಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಯರಗುಂಟಿ, ವಾದೀಂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ, ಸಂಗನಬಸವ್ವ ಹುಳಿಪಲ್ಲೇದ, ಚನ್ನಪ್ಪ ದಾಡಮೋಡೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ರಂಗನಾಥ ಕಮತರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-19-96787195</p>