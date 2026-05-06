ಗುಲ್ವಾಡಿ: ಚಿಗುರು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

ಕುಂದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಚಿಗುರು' ವತಿಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂರು ದಿನದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ 40 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ತರಬೇತುದಾರ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಡಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮುಖವಾಡ ರಚಿಸಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿದರು. ರಮೇಶ್ ಹಾಂಡ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಉದಯ ಗಾಂವ್ಕರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೆ.ಎಂ.ಹೊಸೈರಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಆವೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯೆ ಅವಂತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಡಿನ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಮುದಾಯ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಬೈಂದೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಗೂಡುದೀಪ ರಚಿಸಿದರು.

ಚಿಗುರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯೋಜಕ ಪಂಜು ಜಿ.ಡಿ., ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗುಡ್ಡೆ, ರೆಹಮಾನ್, ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಿಗುರು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.