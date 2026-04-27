ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ, ಸುಃಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಗೌತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಸಿದ್ದರಾಜು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌತಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್) ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜಾಗೃತಿ, ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವ, ಜೀವನದ ಶಿಸ್ತು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಕಂಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಮಹಿಳಾ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ.ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಕುನ್ ಬೋಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತುಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೌತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಮಂಗಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಕಂಠ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕುನ್ ಬೋಗಯ್ಯ, ಶಿವಪ್ಪ, ನಂಜಯ್ಯ, ಎಂ.ಜೆ.ಬಸಪ್ಪ, ಆರ್.ಬಸಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೌಡಿಕೆ ಬಸಪ್ಪ, ಗೌಡಿಕೆ ಮಾದೇಶ್, ಮಂಗಲ ಡೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾರ್ವತಿ, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ.ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವಯ್ಯ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೋಹಿತ್ ಎನ್, ಉಪನ್ಯಾಕರಾದ ರೂಪ, ಕಾವ್ಯ , ಅಭಿನಾಯಕ, ಅನಂದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>