ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ : ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಗೌತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗೌತಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏ.30ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಸಿದ್ಧರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಸಿ.ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜು, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಕಾಂತ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಕುಣಬೋಗಯ್ಯ, ಶಿವಪ್ಪ, ನಂಜಯ್ಯ, ಎಂ.ಜೆ.ಬಸಪ್ಪ, ಆರ್.ಬಸಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೌಡಿಕೆ ಬಸಪ್ಪ, ಕಾರೇಹುಂಡಿ ಗೌಡಿಕೆ ಮಾದೇಶ್, ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಬಿ.ಕೆ. ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ಬಸವಯ್ಯಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೋಹಿತ್ ಎನ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾನೂನುಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವು, , ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರಿವು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ರಕ್ತದಾನ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೂಪಾ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಪಿ, ಕಾವ್ಯ, ರೂಪಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>