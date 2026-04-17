ಗುಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗುಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಳ್ಯ, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಜಾಲಿಹಳ್ಳಿ, ಕುರ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯ 38 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>5 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ-ಪಾಠಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆಮೊರಿ ಗೇಮ್, ಒಳಾಂಗಣ, ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು, ಗಣಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಬೆಂಕಿ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ, ರಂಗೋಲಿ, ಹೂವು ಕಟ್ಟುವುದು, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ನಂಜರೆಡ್ಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>