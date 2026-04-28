‘ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧ’

<p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಜತೆಗೆ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಮನಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಜನನಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಚಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಫಾಸ್ಟ್ಪುಡ್, ಜಂಕ್ಪುಡ್ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯುವಜನಾಂಗ ಉತ್ತಮವೆನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಎಳೆವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಡ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಎನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮರಳುವುದೊಂದೆ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಜೇಶ್ ಪಾದೇಕಲ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದಯಶಂಕರ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಪತಂಜಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೇದಾವತಿ ಉಪ್ಪಿನ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಮಲಮ್ಮ. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಶಂಭುಲಿಂಗ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅನೀಶ್ ಇದ್ದರು. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-25-251357858</p>