‘ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜನರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ದೊರೆತ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಸಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜಿ.ವಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ಮಹತ್ವ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಅಪೂರ್ವವಾದುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೀರೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಸವರಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೋರೆ, ಸುರೇಶ್ ಬಿ, ಎ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ, ಎಸ್.ಎಂ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಕೆ.ಬಿ. ಗುರುಬಸವರಾಜ, ಟಿ.ಜಗದೀಶ್, ಪಂಪಾಪತಿ ಎಚ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>