ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ; ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 10 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 22 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. 514 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತದಾರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಹತ್ತಾರು ಭರವಸೆಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮತದಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ಲೋಕಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ. ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿ ಹೀರ್ಯಾನಾಯ್ಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಜಾಂಚಿ ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದಾದೀಬಿ, ದೀಪಿಕಾ, ಇಟ್ಟಿಗಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಇಟ್ಟಿಗಿ ಪ್ರಭಾಕರ, ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ, ಹರೀಶ್ ಅವರು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>