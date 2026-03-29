ಪೋಷಕರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರ ಕೊಡುಗೆ

<p>ಹಲಗೂರು: ಸಮೀಪದ ಹುಲ್ಲಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ₹15 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿತು ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ನೀರು ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೇಮಲತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ, ಅದರ್ಶ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಹಂಸ, ಯೋಗಶ್ರೀ, ಯೋಗಿತಾ, ಸ್ನೇಹ, ಲಿಖಿತಾ, ಮಾನಸ, ಹರ್ಷಿತ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>