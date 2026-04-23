ಹಲಗೂರು: ಮಂಡ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹಲಗೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಏ.23ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಸೊಲಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>23ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆಲಂಗೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಉಳಿಸುವ ದಾರಿ ಕುರಿತು ವನೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>25ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ 'ಭೂದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು', 26ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳ ಪಾತ್ರ' 27ರಂದು 'ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಕೆಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ' 28ರಂದು 'ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ' ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, 29ರಂದು ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆಲಂಗೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.