ಗ್ರಾಮೀಣರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾಟಕ ಉಳಿವು

<p>ಹಲಗೂರು: ಅಧುನಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿರುವ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ಡಿ. ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗವಿಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಅಥವ ಭೃಗುಮುನಿಯ ಗರ್ವ ಭಂಗ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಟಿವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗವಿಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಗೌಡಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಂಗ್ರಾಪುರ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್.ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್, ಚನ್ನಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜು, ಎಚ್.ವಿ.ಮಹೇಶ್, ನವೀನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-40-187107462</p>