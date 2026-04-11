ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ

ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರ (ಹೊಸಕೋಟೆ): 'ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ, ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಬಸ್, ಆಟೊ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಯೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಮಗುವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸೋಣ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕೇವಲ ಮರೀಚಿಕೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದರೆ ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ, ಮುಗಬಾಳ ಅಥವಾ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೂ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನದು.</p>.<p>6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮುಗಬಾಳದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರದ್ದು.</p>.<p>ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ನವೋದಯ ಮತ್ತಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಲೂರು, ಜಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿದ್ಡು ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬರೇ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರದಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಓದಿರುವವರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಡಿ ಫಾರ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹುದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>