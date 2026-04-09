ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾತೆ೯

ಹಳಿಯಾಳ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೋಶದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆ-ಎಬಿಐ ಇನೋವೆಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲೇಶ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೆಎಲ್ಎಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕಿ ದೀಪಾ ನಾಯ್ಕ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಸಂಯೋಜಕ ಶಾಂತಾರಾಮ ಚಿಬ್ಬುಲಕರ, ಕೆಎಲ್ಎಸ್ ವಿಡಿಐಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಮೀರ ಗಲಗಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಎಸ್., ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಯ್ಕರ, ಮಹೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸಂಗೀತಾ ಪ್ರಭು, ಮಿನಾಜ್ ಶೇಖ, ಪ್ರಗತಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಅನುಷಾ ನಾಯ್ಕವಾಡ, ಹನುಮಂತಿ ಪವಾರ, ಪೂಜಾ ಪೇಡ್ನೆಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಲೀಲಾ ಅಂಬಿಗ, ಶೀತಲ ತೋರಸ್ಕರ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಖಂಡೇಕರ, ಅಲ್ತಾಫ್ ನರಗುಂದ ಇದ್ದರು.

ಪ್ರೊ.ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಶೇಖ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ವರುಣ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.