ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು

ಹಳಿಯಾಳ: 'ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ನೀರು ಅಪವ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಲ್ಲೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಎಲ್ಎಸ್ವಿ ಡಿ ಐ ಟಿ ಹಳಿಯಾಳದ ಸಿವಿಲ ವಿಭಾಗವು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮರುಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಉಪಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅಂತರ್ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ ಯಂತೂರ್ ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೇಕ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಲ್ಟ್ರಾಟೇಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಗಿರೀಶ ಪವಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಪ್ಪಿನ, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.ಹರ್ಷ ಜಾಧವ, ಡಾ.ಸ್ನೇಹಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರೊ.ಸೀಮಾ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>