‘ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ’

<p>ಹಂಪಾಪುರ: ‘ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ, ಜಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಂತೋಷ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಬಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಎಂಎಂಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 112ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇರೆ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡವು ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ಸಹ ತೋರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತಾಗ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಸಹ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅರಸರಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ಭಾಷೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನುಶ್ರೀ, ಭುವನಾ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಡಗಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚೈತ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಮ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಮಹಾದೇವಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-38-819621560</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>