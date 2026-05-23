ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷ ಸಮರ?

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುಳುಕನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಪತ್ರಗಳು ಬರತೊಡಗಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ವಾಸುದೇವ ಬಡಿಗೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಂಘವು ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಸಂಘ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೆಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪುಣೆಯ ಬಸವ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ್ ಆರ್.ಪಟ್ಟಣ ಅವರು ಮೇ 20ರಂದು ಕುಲಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ವಾಸುದೇವ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಜನರ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ದೂರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರು 'ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ–ಮರುಚಿಂತನೆ' ಕೃತಿಗೆ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ 'ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಲಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಧಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು, ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕೃತಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಬರೆಸುವುದು ಸರಿಯೇ' ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>