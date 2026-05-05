‘ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತರಾತುರಿಯ ಕ್ರಮವಲ್ಲ’

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಕಾನೂನು ಜಟಿಲತೆಗಳಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಮೇ 3ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಧಿಕಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ವೇಗ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಲವು ಲಿಖತ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕ ಮನವಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾರದೇ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾವು ಹೂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇ 7ರಂದು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಯಮ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಲ್ಲ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಸೇವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ, ಸೇವಾನುಭವ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>