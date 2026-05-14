‘ಬಸವಣ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ’

ಹಾನಗಲ್: 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಬಂಕಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಮೇಶ ತೆವರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಲಾ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದರ್ಶನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಯಕ, ನಡೆ, ನುಡಿ, ತತ್ವ, ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಮುಂತಾದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಚ್. ಹೊಳಿಯಣ್ಣನವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಮರದಿಂದ ರಚಿತ ದೇವರುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾನವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯೇ ದೇವರ ಸಮಾನ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬೋವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ. ಮಹಾನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪವನಕುಮಾರ ಹೊಸನಗರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಮಹ್ಮದ್ಸಾಧಿಕ್ ಬಡಗಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>