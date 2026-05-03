‘ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ: ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಳೆ ಸದಸ್ಯರ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ’

<p>ಹಾನಗಲ್: ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದ 1019 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿವೆ.ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 1178 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2010ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕರಾಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 262 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>75 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದವರ ಇಬ್ಬಗೆ ನೀತಿ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಕಾರಣ. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಚಳುವಳಿಯ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 3 ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿವೆ. ಇದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದವು ಎಂದರು.</p>.<p>267 ಸದಸ್ಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ ನಿಂಗೋಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 1019 ಸದಸ್ಯರ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-22-264381681</p>