‘ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯ’

ಹಾನಗಲ್: 'ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಿರುಮಲೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕರ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದ ರೋಶನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯ್ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಕೌಶಲಭರಿತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎನ್.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಪಾಲಕರ ನಡೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲೆ ವೀಣಾ ಬ್ಯಾತನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ರೋಶನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆ.ಎಫ್. ನಾಯ್ಕರ, ಪುನೀತಾ ಪೇಟಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೋಶನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗಾರ, ಸಾಂವಸಗಿ, ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ಮೂಡೂರ, ಕಲ್ಲಾಪೂರ, ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ 160 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>