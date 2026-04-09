‘ಹಾಡು, ಕುಣಿತದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನ’

ಹರಲಾಪೂರ (ಗುಡಗೇರಿ): 'ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗದಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ. ಆಟದಿಂದ ಪಾಠ, ಪಾಠದಿಂದ ಆಟ. ಹಾಡು ಕುಣಿತಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಲಿಂಬಯ್ಯಸ್ವಾಮಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.

ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ದಿ.ಪಾರ್ವತೆಮ್ಮ. ಚಂ.ನರೇಗಲ್ಲಮಠ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಯುವಜನ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಜಾನಪದ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಜಗ್ಗಲಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಸವರಾಜ ಬೆಂಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರೇಣುಕಾನಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಾಲಕರು ಅಂಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿನಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನವೀನ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿಮಠ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನು ಹಿರೇಮಠ, ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡಣ್ಣವರ, ಶರೀಫ್ ದೋಡಮನಿ, ಅಮೋಘ ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ