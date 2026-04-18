ಸ್ನೇಹ ಭಾವಯಾನ, ಗುರುವಂದನೆ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1999ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಭಾವಯಾನ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹಾಗೂ ಹೂಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಈರಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಸವರಾಜ್, ಲೋಕಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ದೊಡ್ಡ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ವೆಂಕ ನಾಯ್ಕ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಭೀಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ದೊಡ್ಡ ನಾಯ್ಕ್ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ದುಂಡ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ್, ವಿಜಯ ನಾಯ್ಕ್, ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್, ರವಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>