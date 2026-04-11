‘ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ’

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಸಂತೋಷ ಚೌವ್ಹಾಣ್ ಬಿ.ಇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಟಿಎಂಎಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಸೇತುರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹುಡುಗರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಧಕರು ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಛಲ ಬಿಡದೇ ಓದಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪಶು ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದ ನಾನು, ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಷ್ಟ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಓದಿದ ಶಾಲೆಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಪಡೆಯಲು, ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ನೆನೆದರು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ತೆಗ್ಗಿನಮಠದ ವರಸದ್ಯೋಜಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾನಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಮಳೆಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತೆಗ್ಗಿನಮಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಟಿ.ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಆರುಂಡಿ ಸುವರ್ಣಮ್ಮ, ಟಿ.ಎಂ. ಪ್ರತೀಕ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ವೀರೇಶ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ, ಚರಣ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>