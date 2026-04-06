‘ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಪಿಐ ಎನ್. ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎ.ಎಚ್.ಎ.ಎಚ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾಯಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಇತರರನ್ನು ಆಳುವುದಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯುವಜನತೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಡಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಂ. ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವಜನತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಯೌವನವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎ.ಎಚ್. ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹರಾಳು ಬುಳ್ಳಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎ.ಎಚ್. ಪಂಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎ.ಎಚ್. ಬಸವರಾಜ್, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಎ.ಎಚ್. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>