ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ದಿಢೀರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸದೇ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಸದೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳ್ಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಕರಬ್ಬಿ ಷರೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚುನಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೋಣೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಟರು' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮ್ಮತ್ತರ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚುನಾವಣೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಲ್.ಎಚ್. ಗಿರಿರಾಜ್, ಪಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಜಮಾಲುದ್ದಿನ್, ಮಡ್ಡಿ ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಕೆ.ಮರಿಯಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್, ಕೆ.ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಚೋಳನಾಯ್ಕ, ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ, ಸಂಗಯ್ಯ, ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>