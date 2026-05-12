‘ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದಿರಿ’

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: 'ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಯುವಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್, ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಚೌವ್ಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಲಿತರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯುವಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆಎಸ್ಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದೆ. ಜನರು ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಪೂಜಾರ್ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಐ.ಸಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಿಎಸ್ಐ ನಾಗರಾಜ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ. ದುರುಗಮ್ಮ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಪಿ. ಹಾಲೇಶ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ಅಭಿಬ್ ಸಾಹೇಬ್, ಕೆ. ಮಹಾಂತೇಶ್, ಕೆ.ಡಿ. ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಖಾಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-25-1209228409</p>