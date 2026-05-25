ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ: ಐಜಿಪಿ

ಹರಿಹರ: 'ಶಿಕ್ಷಕರು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆ, ನಡವಳಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂವಹನ, ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಹಸಿವಿರಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ವಿ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ನೀರಜಾಕ್ಷಿ, ಪದ್ಮ ಪ್ರಭು, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುರೇಶ್, ಇಂದುಮತಿ, ಕರೀಮಾ ಅಂಜುಂ, ಅಶೋಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿಗ್ಗಾವಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಚಂಪ ಸತೀಶ್, ಮಾರ್ಗರೇಟ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಡಿಎಆರ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿ.ಬಿ. ಮತ್ತು ಆರ್ಪಿಐ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-43-458282456