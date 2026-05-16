ಮಲೆನಾಡು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್‌

ಹಾಸನ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನೂತನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಎಸ್.ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಅರ್. ಗುರುದೇವ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಎಚ್.ಜೆ. ಅಮರೇಂದ್ರ ಅವರು, ಶುಕ್ರವಾರ ಎಸ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. .ಎಸ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾಲೇಜುನಲ್ಲಿ ಉಪಾನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇರಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಅರ್. ಗುರುದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಟಿ. ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ, ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರ್, ಕೆ.ಎನ್. ಗುರಪ್ಪ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>