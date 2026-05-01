ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಯೂರೋ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

<p>ಹಾಸನ: ಐಸಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಧಾರಿತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಯೂರೋ ಶಾಲೆಯು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು , ಹಾಸನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ 99.2 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೋಕ್ಷಿತಾ ರವೀಶ ಎ.ಆರ್. ಶೇ 99.2 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ ಎಚ್.ಡಿ. ಶೇ 98.4, ಗಾನ ಎಂ.ವಿ., ರಿಷಾ ಕೆ.ಜಿ., ರಾಶಿ ಎಲ್. ಅರೆಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಶೇ 98.2 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-36-1481268341</p>