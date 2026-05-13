<p>ಹಾಸನ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಿಎಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಡಿ, ಎಂಎಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ 103 ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, 15 ಎಂಡಿ, ಎಂಎಸ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು 146 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ 17 ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ 146 ರ್ಯಾಂಕ್ 57 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದೊರೆತಿವೆ.</p>.<p>ಹಾಸನದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾ. ರುವಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂತ ಲಿಯಾಂಗೆ (ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸರೋಗ), ಡಾ. ಅಭಿಷೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಕೌಮಾರಭೃತ್ಯ-ಚಿನ್ನದ ಪದಕ), ಡಾ. ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಕೆ. (ದ್ರವ್ಯಗುಣ-ಚಿನ್ನದ ಪದಕ), ಡಾ. ನವ್ಯಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. (ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ-ಚಿನ್ನದ ಪದಕ), ಡಾ.ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್.ಎಂ. (ಕ್ರಿಯಾ ಶರೀರ) ಹಾಗೂ ಡಾ. ಸೋನಿಯಾ ಎಂ.ಪಿ. (ಅಗದತಂತ್ರ) ಅವರು 6 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಎಎಂಎಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಹರ್ಷಿತಾ ವಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಗುಡೆಕೋಟೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಎಎಂಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ರ್ಯಾಂಕ್, ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 65 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಟಾಪ್ 10ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಸಿದೆ. ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಆಶಯದಂತೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡದೇ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ.ಶೈಲಜಾ ಉಪ್ಪಿನಕುದುರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಪ್ರಸನ್ನ ನರಸಿಂಹರಾವ್, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿಕುಮಾರ್ ಎಂ., ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-36-1295529823</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>