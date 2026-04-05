‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ’

<p>ಹಾಸನ: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಭಾರತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉತ್ತಮ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸೊರಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮಾನತೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಗಂಡು–ಹೆಣ್ಣು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ವಕೀಲರು, ವೈದ್ಯರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿಗೂ ಹಲವೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಾಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೇಖಾ ಕೆ.ಎಸ್., ಬೋಧಕ–ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-36-901812300</p>