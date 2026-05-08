ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಹಾಸನ: ನಗರದ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯು ಐಸಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನ್ಯಾ ವೈ.ಬಿ. ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ದಿವಿಟಾ ಡೇವಿಡ್, ಸುಹಾನಿ ಮತ್ತು ತನ್ವಿಕಾ ವಿ. ತಲಾ ಶೇ 96ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ವನಿಹಾ ಸಿ., ಸುಜನ್ ಎಸ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎನ್.ಜೆ. ತಲಾ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುಣ್ಯ ಎಸ್. ಗೌಡ (ಶೇ 94), ದರ್ಶಿನಿ ಎಂ. (ಶೇ 93), ದೀಕ್ಷಾ ಎಚ್.ವಿ. (ಶೇ 93), ಧೀಮಂತ್ ಟಿ. ಜನಿವಾರ (ಶೇ 92), ಸ್ಕಂದ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ (ಶೇ 90), ದಿಗಂತ್ ಟಿ. ಜನಿವಾರ (ಶೇ 89), ಲಲಿತ್ ಎಚ್.ಬಿ. (ಶೇ 88.2), ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕೆ.ಎಂ. (ಶೇ 88), ತನಿಷ್ಕಾ ಎಚ್.ಎಂ. (ಶೇ 88), ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಂ.ಎಂ. (ಶೇ 88), ಚಂದನ್ ಎಂ. (ಶೇ 87), ಹರ್ಷಿತ್ ಗೌಡ ಎಚ್.ಕೆ (ಶೇ 86.2), ಭುವನ್ ಎಚ್.ಟಿ (ಶೇ 86), ಗೌತಮ್ ರಾಜ್ ಎಂ. (ಶೇ 86), ಬೀಬಿ ಅಮೀನಾ ಖಾನಮ್ (ಶೇ 86), ತ್ರಿಷಾ ಎಚ್.ವೈ (ಶೇ 84), ದೀಪ್ತಿ ಎಚ್.ಎ. (ಶೇ 80.2), ಜ್ಞಾನ ಎಸ್. ಗೌಡ (ಶೇ 80), ಬಿಲ್ವಿಕಾ ಪಿ. (ಶೇ 78), ಅಶೋಕ್ ಪಟೇಲ್ (ಶೇ 78), ಲಿಖಿತ್ ಗಣತೆ (ಶೇ 78), ಅಲೀನಾ ಅಮಲ್ (ಶೇ 77), ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕೆ. (ಶೇ 75) ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಲ್ ಎಸ್ (ಶೇ 72) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಮತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>