‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ’

ಹಾಸನ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಸಂಘಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ನಾಕಲಗೂಡು, 'ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಶಾರದ ಕಲಾಸಂಘವು ಎಚ್.ಜಿ.ಗಂಗಾಧರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆ–ತಾಯಿಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪುಟ್ಟರಾಜಪ್ಪ, ವಕೀಲ ಯೋಗೇಶ್, ಕಲಾವಿದರಾದ ದರ್ಶನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಜವರಯ್ಯ ಇದ್ದರು. ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಕಲಾವತಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರಿಂದ ವೀಣಾವಾದನ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಎಚ್.ಜಿ. ಗಂಗಾಧರ್, ಜಿ.ಟಿ.ದೇವರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದರು. ಯಶೋದಾ ತಂಡ ಸೋಬಾನೆ ಪದ ಹಾಡಿದರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಕೋಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಯಿತು.</p>.<p>ದುದ್ದ ಯೋಗೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಂದ ತತ್ವಪದ, ಜನಪದ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು. ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗವನ್ನು ಸಿ.ರಾಣಿ ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಎಂ.ಎನ್.ಗಂಗಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಧೃತಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಎ.ಸಿ.ರಾಜು, ಎಚ್.ಜಿ. ಗಂಗಾಧರ್, ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಬ್ಯಾಟಾಚಾರ್, ಯೋಗೇಶ್, ದೇವರಾಜ್, ರಮೇಶ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು, ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಸತೀಶ್, ತಬಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್, ಕಾರ್ಲೆ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರಂಗಗೀತೆಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>